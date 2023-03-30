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Elma gençlik iksiri mi

Pek çoğumuzun keyifle yediği elmanın yararlarını bilmeyenimiz yoktur. Peki, elma gençlik iksiri olabilir mi? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:50
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Elma gençlik iksiri

Elma gençlik iksiri mi
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Editör: Yaşar Gürsoy

Bir orta boy elma 55 kalorilik enerjisi ile tatlı krizi ve zayıflama diyetleri için çok iyi bir alternatif oluşturur. İşte elmanın faydaları…

İdrar söktürücüdür ve çok iyi bir lif kaynağıdır.

Kolesterolü düşürür ve kan şekerini dengede tutar.

Romatizmal ağrılara iyi gelir ve mide rahatlatıcıdır.

Kansızlığın ve kabızlığı engellenmesine yardımcı olur.

Özellikle kabuk ve kabuğa yakın kısımları C vitamini açısından oldukça zengin. Bu da hastalıklara karşı direncin artmasını sağlar.

Vücuttan kanser yapıcı öğeleri temizler, antioksidan görevi görür.

Kas ve sinir sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.

Sağlıklı büyüme, gelişme ve hücre yenilenmesini sağlar.

Cildi yaşlanmaya karşı korur.

Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayrıca tansiyonu dengeler.

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