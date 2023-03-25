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Elma sirkesi kaşıntısına iyi geliyor

Elma sirkesi formülüyle mantar nedeniyle oluşan mantarlardan kaynaklı kaşıntılara iyi geldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:43
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Elma sirkesi kaşıntısına iyi geliyor

Elma sirkesi kaşıntısına iyi geliyor
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Editör: Ali ÖZYİĞİT

İnsanların hem hastalıklardan hem de hastalıklara yakalanmadan önce doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan elma sirkesinin faydaları dikkat çekti.

Elma sirkesi formülüyle mantar nedeniyle oluşan mantarlardan kaynaklı kaşıntılara iyi geldiği bildirildi.

KAŞINTI PROBLEMLERİNE MUCİZE ÇÖZÜM

Elma sirkesi mantarlarla savaştığı için eğer kaşıntınız özellikle mantar nedeniyle oluyorsa ayağınızın rahatlamasını sağlayacaktır.

Bir leğene dolduracağınız soğuk suya ortalama bir bardak elma sirkesi ekleyerek, her akşam yapacağınız 15 dakikalık ayak dinlendirme banyosu sayesinde kaşıntı probleminizi azaltabilirsiniz.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Kan şekerini düşürebilir

-Kalp sağlığını destekle

-Bağışıklık sistemini korur

-Kilo vermeye yardımcıdır

- Sinir sistemini onarıcı ve yapısını güçlendirici özellikleri bulunur

-Elma sirkesi sivilce lekeleri üzerinde kısmi iyileşme sağlar.

-Koltuk altı terlemesi ve ayak kokusuna sebep olan bakterileri yok eder.

-Sivrisinek ısırıklarında ya da hafif güneş yanığında seyreltilmiş haliyle rahatlama sağlar.

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