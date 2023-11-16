Meyve suyu üretimi için toplanan elmaların görüntüsü gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan, meyve suyu üretimi için toplanılan elmaların çürük ve kötü görüntüsü tepki topladı:
"Bizim çocuklarımızın içecekleri bunlardan mı yapılıyor?"
Sosyal medyada paylaşılan, meyve suyu üretimi için toplanılan elmaların çürük ve kötü görüntüsü tepki topladı:"Bizim çocuklarımızın içecekleri bunlardan mı yapılıyor?"
Sosyal medyada paylaşılan, meyve suyu üretimi için toplanılan elmaların çürük ve kötü görüntüsü tepki topladı:
"Bizim çocuklarımızın içecekleri bunlardan mı yapılıyor?"