Elon Musk dünyanın en zengini unvanını geri aldı

ABD'li iş insanı Elon Musk, nisanda Bernard Arnault'a kaptırdığı "dünyanın en zengini" unvanının yeniden sahibi oldu.

Elon Musk dünyanın en zengini unvanını geri aldı

United Press International'ın (UPI) haberine göre, nisanda koltuğunuLouis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Arnault'a devreden Musk, LVMH'nin hisselerinin düşmesiyle yeniden "dünyanın en zengini" listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesine dayandırılan habere göre, Twitter, Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, tahmini 192 milyar dolarlık net servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un ise sahibi bulunduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle serveti 187 milyar dolara geriledi.

LVMH'nin hisse değeri, son bir ayda yüzde 10 kayıp yaşarken Arnault'un servetinin de buna bağlı olarak bir günde 11 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

"Dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 144 milyar dolarlık servetiyle 3. ve Microsoft'un sahibi Bill Gates, 125 milyar dolarla listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı Sağlık
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı Spor
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi Güncel
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada Güncel
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada
MSB: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
MSB: 3 terörist daha teslim oldu