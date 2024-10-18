Elon Musk dünyayı değiştiriyor

Bizimkiler anayasa değiştirme tartışmaları ile oyuncaklanırken çağımızın Edison’u olarak nitelenen Elon Musk, resmen ve alenen dünyayı değiştiriyor.

Elbette dünyayı değiştiren, toplumsal evrimde sıçramalar yaratan diğer bilim insanı ve girişimcilere haksızlık yapmak istemem amma velakin Elon Musk’ın bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri piyasaya süren girişimcilik stili hem çok göz önünde ve hem de gerçekten yaşamımızda kişisel ve toplumsal yaşamımızda büyük bir devrim yaratacak nitelikte.

Geçtiğimiz günlerde Starship projesinde insanı hayrete düşüren çok önemli bir mühendislik başarısı yaşandı ve uzaydan dönen Starship roket güçlendiricisi kule tarafından yakalandı. Bakın bu öyle bir mühendislik başarısı ki tabiri caizse 30 metreden bir iplik atıp iğnenin deliğinden geçirmeye benziyor. Elon Musk’ın tüm yerküreyi kapsayacak Starlink İnternet ağı ve Starship projesi zaten başlı başına bir teknolojik ve ekonomik devrim niteliğinde ve bunları ayrıca konuşmamız gerek.

Bu gelişme epeyce tartışıldı ama asıl 10. Ayın 10. Günü doğu saati ile saat 10’da yapılan bir toplantıda Elon Musk robotaksi, robovan ve Tesla Optimus robotunu tanıttı ve “Gelecek geleceğe benzemeli” ifadelerini kullandı.

Bakın aslında toplumları asıl değiştiren etken teknolojik değişimlerdir.

Tesla markası aslında bugün yaşamımızın hemen hemen her alanına damga vuran birçok icadın kâşifi olan Nikolai Tesla’yı işaret etmektedir. Onun keşifleri de benzer bir şekilde çok kısa bir süre zarfında dünyayı temelinden değiştirmişti.

Şöyle sokağa çıkıp bir dolaşın birçok Tesla markalı otonom sürüş yeteneğine sahip elektrikli araç göreceksiniz yani aslında gelecek şimdiden geldi ve yaşamımıza girdi bile diyebiliriz.

Bu noktada Robotaksi, Robovan ve Tesla Optimus’un hayatımızı nasıl değiştireceğine dair birkaç düşüncemi paylaşayım:

Robotaksiler direksiyon, vites ve pedalı olmayan tamamen otonom araçlar, çağırıyorsunuz istediğiniz yere geliyor, sizi alıp istediğiniz yere bırakıyor ve taksi ücretini de uygulama üzerinden ödemenize imkân sağlıyor.

Dahası bugün trafikte olan Tesla araçlara da bu yazılım yüklendiği andan itibaren bunlar da birer Robotaksi’ye dönüşebilecek yani bu dönüşüm artık bir donanım meselesi değil sadece ve sadece bir yazılım meselesi. Mevzuatın izin vermesi hâlinde Tesla otomobil sahipleri arabalarını parklarda bekletmek yerine taksi olarak çalıştırıp para da kazanabilecekler. Robotaksi’nin fiyatının 30 bin dolar olacağı söyleniyor ki bu bence sudan ucuz amma velakin Türkiye’de vergi mergi derken fiyat nereye çıkar elbette bilemeyiz.

Bunu sadece taksi olarak da düşünmeyin bu teknoloji kara yolunda insan ve mal nakliyesinde inanılmaz bir değişime yol açacak ve elbette ki şoförlük mesleğini sona erdirecek.

Ama şöyle de düşünün elektrikli ve otonom araçlar trafik kazalarını çok büyük ölçüde önleyecek, trafikte harcanan zamanı büyük ölçüde kısaltacak ve elbette fosil yakıtlı araçlar tarafından yaratılan hava kirliliği de tarihe karışacak.

Bu toplantıda tanıtılan Tesla Optimus adı verilen insansı robotlar ise çok yakın bir gelecekte ev ve iş yerlerimize girecek, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak.

Yaşlı ya da çocuk bakımından, ev temizliğine, yemek yapımından çamaşır yıkamaya kadar insanı bezdiren birçok ev işi çok yakın bir gelecekte yorulmayan bıkıp usanmayan bu robotlar tarafından yapılacak.

Sadece ev işleri değil garsonluktan otomobil tamirciliğine kadar birçok işte bu robotlar yakında iş başı yapacak.

Dahası bu robotlar insanlar için çok tehlikeli olan madencilik ya da inşaat işlerinde de istihdam edilecekler.

Bu kadar mı elbette hayır asıl bu robotların düzen değiştirici etkisi askerî alanda görülecek!

Yakın zamana kadar bir ülkenin askerî gücünü büyük ölçüde nüfusu belirliyordu ne kadar nüfusun varsa o kadar askerin olabiliyordu Tesla Optimus ve benzeri robotların gelişmesi ise nüfus ile asker sayısı arasındaki bağı tamamen koparacak.

Ölmekten korkmayan, yorulmayan, hata yapmayan ve sahibine ihanet etmeyen robotlar askerî dengeleri kökten değiştirecek ve bu noktada ön alan toplumlar çok büyük bir hükümranlık gücüne kavuşacak.

Bu değişimlerin sonucunda distopik bir dünya hayal edenler de var, bu değişimin bir cennet yaratacağını düşünenlerde ve kimin haklı olduğu çok yakın bir zamanda belli olacak.

Umarım bu teknolojiler iyilerin elinde toplanır…