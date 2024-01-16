Elon Musk insansı robotu Optimus'un bir tişörtü katladığı anları paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Elon Musk insansı robotu Optimus'un bir tişörtü katladığı anları paylaştı
Elon Musk, daha önce yoga ve meditasyon yapan robotunun bu sefer tişört katladığı görüntüleri paylaştı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi, 2021 yılında insansı robot Optimus'u tanıtmıştı.

Geçtiğimiz sene nesneleri sıralayıp tek ayak üzerinde durup yoga yapan Optimus'u geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Musk, insansı robotunun tişört katladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Musk paylaşımında, , “Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak” ifadelerini kullandı.

NESNELERİ KAVRAYABİLİYOR

Tesla'nın Optimus isimli robotu mavi ve yeşil renklerdeki blokları kavrayarak insana yakın bir hızda sıralayabiliyor. Ayrıca nesnenin devrilmesi durumunda nesneleri ve kendi hatalarını da düzeltebiliyor.

TESLA ARAÇLARIYLA AYNI YAZILIMA SAHİP

Tek ayak üzerinde durabileni yoga ve meditasyon hareketleri yapan Optimus'u, Tesla'nın ne zaman kullanımına sunacağı henüz bilinmiyor. Tesla'nın elektrikli araçlarıyla aynı yazılımı kullandığı belirtilen robotu, ilk olarak kendi operasyonlarında kullanması bekleniyor.

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