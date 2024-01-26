Tesla tam 200 bin aracını geri çağırdı. Elon Musk şokta

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi yaptığı açıklamada, Tesla'nın yazılım hatası sebebiyle şirketin tam otonom 4.0 sistemiyle donatılmış 2023 yılına ait belirli Model S, X ve Y araçlarını geri çağırdığını duyurdu.

YAKLAŞIK 200 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

Yazılım dengesizliğinin, arka kameranın görüntülenmesini engellediği ifade edilen açıklamada, bu durumun sürücünün görüş alanını azaltacağı ve kaza riskini artıracağı açıklandı.

Yapılan Açıklamada, yaklaşık 200 bin aracın geri çağrıldığı duyuruldu.

ÇAĞRILAN ARAÇLARA ÜCRETSİZ ONARIM HİZMETİ VERİLECEK

Tesla'nın sorunun çözümüne yönelik uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi yayımladığı duyurulurken, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 22 Mart'tan itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği bildirildi.

Otomobil üreticilerinin araçlarıyla ilgili potansiyel bir güvenlik sorunu bulması anlamına gelen geri çağırmalar kapsamında, üreticiler genellikle ücretsiz onarım hizmeti sağlarken bunlardan etkilenen müşteriler mektup veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendiriliyor.