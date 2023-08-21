Elon Musk kendisiyle görüşmeyi reddeden profesörün hesabını askıya aldı

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Elon Musk, kendisiyle görüşmeyi reddeden bir profesörün hesabının X’te askıya aldı.

560 bin takipçisi olan profesör ve aynı zamanda yazar ve konuşmacı olan Scott Galloway, Elon Musk’la tartıştıktan sonra X hesabına 2 haftadan uzun bir süre erişemediğini dile getirdi.

Galloway, Threads’te “Ortak bir arkadaş Elon’un, benim tarafımdan haksız yere saldırıya uğradığını hissettiğini ve buluşmak istediğini söyledi. Reddettim” ifadelerini kullandı. Galloway, iki gün sonra hesabına erişemediğini ve 17 gündür kilitli olduğunu söyledi.

TESLA’YI ELEŞTİRİNCE HESABINDAN OLDU

Galloway en son 27 Temmuz’da bir paylaşımda bulunarak, Musk ve Tesla hakkında yorum yapmıştı. Profesörün, dikkat çektiği konu ise Tesla’nın araçlarının sürüş mesafesiyle ilgili şikâyetleri bastırmak için gizli bir ekip oluşturmasıydı.

Galloway, Tesla’nın sürücüleri sürüş mesafesi konusunda yanılttığını ve pek çok kişiyi mağdur ettiğini söyledi. Ardından da Musk’ın Twitter’ı X’e dönüştürüp her şeyin uygulaması haline getirme vizyonuna atıfta bulunarak, “X ile banka kurmalısın” diye yazdı.