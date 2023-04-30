Elon Musk müjdeyi verdi. Twitter’dan para kazanma herkese açıldı. Nasıl kazanılır

Twitter para kazanma özelliği tüm dünyada ve tüm kullanıcılara erişime açıldı. Artık bir abonelik üzerinden bir hesaba destek verebilmek mümkün.

Elon Musk müjdeyi verdi. Twitter’dan para kazanma herkese açıldı. Nasıl kazanılır

Twitter'a duyurulduğundan beri merakla beklenen 'para kazanma özelliği' aktif edildi.

Artık Twitter'da içerik oluşturucuları platformdaki paylaşımlarından para kazanmalarını sağlayacak yeni bir girişim başlattığı duyuruldu. Bahsi edilen abonelik hizmeti, kullanıcı merkezli iyileştirmelere odaklanıyor. Twitter kullanıcıları, şirketin belirlediği fiyat aralıklarından birini seçerek hesaplara ücretli şekilde abone olabilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Bir kullanıcıya abone olan kişiler ise oluşturucunun özel içeriğine erişim hakkı kazanacak. Bu içeriğin tweet, fotoğraf veya video olabileceğini belirtmek gerekiyor. Elon Musk, özelliğin artık tüm dünyada aktif edildiğini duyurdu.

NASIL PARA KAZANILACAK?

Twitter, platformdaki ödemeler için Stripe ile iş birliği yaptı. 50 dolardan itibaren para kazanmaya başlayacak olan hesap sahipleri, 50 bin dolara kadar olan gelirlerde yüzde 97’ye varan ödemeler alacak. Ayrıca abonelik hizmetleri iade edilemeyecek ve aylık olarak otomatik yenilenecek.

Bu özelliğin tanıtılması, aslında ücretli Blue hizmetini takip ediyor. Musk, Blue’nun ve reklamların şirket için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

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