Elon Musk söylentisi Düzce'yi karıştırdı

Elon Musk’ın Hyperloop projesi i.çin Düzce’deki bir çelik boru fabrikasını ziyaret edeceği söylentisi kenti karıştırdı. Musk’ın ziyaret edeceği şirket ise az önce borsaya bir açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Elon Musk söylentisi Düzce'yi karıştırdı

HalkTV'nin haberine göre; Elon Musk’ın Düzce’deki bir çelik boru fabrikasını ziyaret edeceği söylentisi hem kenti hem bölgedeki sanayi tesislerini hareketlendirdi.

Sosyal medyada dolaşan haberlerde Elon Musk’ın, Hyperloop projesiyle Erciyas Çelik Boru’nun Düzce’deki tesisini ziyaret edeceği kaydedildi.

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ŞİRKET, BORSAYA AÇKILAMA YAPTI

Söylentilerin yayılması üzerine, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirket bir açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın, yayın ve sosyal medya mecralarında, Elon Musk'ın, Hyperloop Projesiyle ile ilgili Düzce'deki fabrikamızı ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, şirketimizden kaynaklanmadığını ve şirketimizin bilgisi dışında olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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SEKTÖRÜN DEVLERİNDEN BİRİ

Erciyas Holding bünyesinde faaliyet gösteren Erciyas Çelik Boru, çelik boru üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri. Anılan holding 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette.

HYPERLOOP PROJESİ NEDİR?

Hyperloop; SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’un ortaya attığı bir fikirdir. Elon Musk, 2013’te bir beyaz bültenle bu teknolojiyi önermiştir. Hyperloop tam olarak; kargo ve yolcu taşımacılığında tasarlanan ultra yüksek hızlı kara taşımacılık sistemidir. Hyperloop; üstün-aşırı anlamlarına gelen hyper ile yuvar(döner-kapsül), döngü, ilmik, takla anlamlarını taşıyan loop kelimesinin birleşiminden meydana gelmiştir. Yeni nesil rayötesi sistem ve hızlı ulaşım aracı olarak da tanımlanabilir.

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