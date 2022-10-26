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Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı

Elon Musk, Tesla'nın Volkswagen ID3 ve Cupra Born'dan daha ucuz bir elektrikli araç geliştirmeye başlattığını açıkladı. Maliyetin neredeyse yarı yarıya olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:04
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Elon Musk Tesla'nın üreteceği ucuz elektrikli otomobilin özelliklerini açıkladı

Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
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Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk,  Tesla'nın Volkswagen ID3 ve Cupra Born'dan daha ucuz bir elektrikli araç üreteceğini açıklarken tasarımı farklı olan yeni bir tür konektör kullanarak daha güçlü, daha güvenli ve daha ucuz yeni bir pil türü kullanılacağını belirtti. Yaklaşık %35 daha küçük ve aşırı ısınma riski olmadan daha fazla elektrik enerjisi depolayabilecek olan bu aracın kWh başına yaklaşık %16 daha fazla menzile sahip olacağı belirtildi.

TeknolojiOku'da yer alan habere göre; Tesla ayrıca akülerini otomobilin yapısal bir parçası olarak kullanacak. Bu sebeple aracın daha hafif ve daha güçlü olacağını belirtti. Bu pillerin diğer pillerden 370 daha az parçaya sahip olacağı ve aracın daha hızlı çalışacağının altı çizildi. 

Aracın menzilinin 160 milden 180 mil gibi daha fazla bir seviyeye çıkaracağı ve %14 oranında artırılacağı belirtildi.

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