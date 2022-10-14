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5 milyon cep telefonu çöpe atılacak. Tamamı bu yıl...

Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5.3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 14:19
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2023 yılında 5.3 milyon telefonların çöpe atılacağı duyuruldu

5 milyon cep telefonu çöpe atılacak. Tamamı bu yıl...
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Küresel ticaret verileri "e-atık" kaynaklı çevresel sorunların artığını açıkladı.

Araştırmalar, pek çok insanın eski telefonlarını geri dönüşümle değerlendirmek yerine elinde tuttuğunu duyurdu.

Geri dönüşüme atılmamış 16 milyar adet cep telefonunun olduğu açıklandı. Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, 2023 yılında 5.3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağını belirtti.

ELEKTRONİK ATIKLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AA'da yer alan habere göre, çamaşır ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar çeşitli elektrikli ve elektronik atık "dağının" 2030'a kadar yılda 74 milyon ton artacağı öngörülmektedir.

Dünya genelinde e-atıkların yüzde 17'den biraz fazlası düzgün biçimde geri dönüştürülürken Birleşmiş Milletler'in (BM) hedefi bunu 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktadır.

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