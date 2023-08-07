Elon Musk Twitter'da bunu yapana destek olacaklarını açıkladı. "Haksızlığa uğrayan bize bildirsin" dediler

Twitter'ın sahibi Elon Musk paylaşım veya beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından “haksız muameleye” maruz kalan kişilerin hukuki masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Elon Musk Twitter'da bunu yapana destek olacaklarını açıkladı. "Haksızlığa uğrayan bize bildirsin" dediler

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana sık sık güncelleme yaparak eleştirilerin odağı olan Elon Musk son hamlesinde Twitter'ın adını X olarak değiştirmiş, logoyu güncellemiş ve Twitter Blue'nun adını değiştirmişti.

Elon Musk şimdi de uygulamadaki işçilerle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

O KİŞİLERİN MAHKEME MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Aynı zamanda X'in sahibi olan ünlü milyarder, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformunda gönderileri veya beğenileri nedeniyle işverenleri tarafından haksız muameleye maruz kalan kişilerin hukuki masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Musk, masrafların karşılanmasıyla ilgili herhangi bir limit olmadığını da açıkladı ve "Lütfen bize bildirin" dedi.

İşte Musk'ın o paylaşımı:

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