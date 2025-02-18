Elon Musk'ın ChatGPT ve Deepseek'i tahtından etmesi beklenen Grok 3'ü tanıtıldı

Grok 3'ün geliştirilme süreci birkaç ay sürdü ve başlangıçta 2024 yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanmıştı; ancak bu hedefe ulaşılamadı. xAI, Grok 3'ü eğitmek için Memphis'te bulunan ve yaklaşık 200.000 GPU içeren devasa bir veri merkezini kullandı. Musk, Grok 3'ün selefi Grok 2'ye kıyasla "10 kat" daha fazla hesaplama gücüyle geliştirildiğini ve eğitim veri setinin mahkeme dosyaları gibi kaynakları da içerdiğini belirtti.

Elon Musk, Grok 3 hakkında iddialı konuştu

Grok 3, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli modellerden oluşan bir aile olarak sunuluyor. Daha hızlı yanıtlar veren ancak doğruluk oranı biraz daha düşük olan Grok 3 mini gibi versiyonlar da mevcut. Ayrıca, Grok 3 Reasoning ve Grok 3 mini Reasoning gibi modeller, OpenAI'nin o3-mini ve Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in R1 modellerine benzer şekilde, sorunları dikkatlice "düşünerek" çözme yeteneğine sahip. Bu modeller, matematik, bilim ve programlama gibi alanlarda en iyi performansı sergiliyor.

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xAI, Grok 3'ün, matematik sorularında modelin performansını değerlendiren AIME ve doktora seviyesindeki fizik, biyoloji ve kimya problemlerini değerlendiren GPQA gibi kıyaslamalarda OpenAI'nin GPT-4o modelini geride bıraktığını iddia ediyor. Ayrıca, Grok 3'ün erken bir versiyonunun, farklı yapay zeka modellerini karşılaştıran ve kullanıcıların tercih ettikleri yanıtları oyladığı Chatbot Arena'da rekabetçi skorlar elde ettiği belirtiliyor.

Grok uygulaması üzerinden erişilebilen bu modeller, kullanıcıların "Think" komutuyla Grok 3'ten daha derinlemesine düşünmesini isteyebilmelerine olanak tanıyor. Daha karmaşık sorgular için ise "Big Brain" modu ek hesaplama gücü kullanarak daha detaylı analizler sunuyor. Musk, bazı durumlarda modellerin "düşüncelerinin" gizlendiğini, bunun da diğer yapay zeka model geliştiricilerinin bilgi çalmasını engellemek amacıyla yapıldığını ifade etti.

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Grok 3'ün yeni özelliklerinden biri de DeepSearch. Bu özellik, interneti ve X platformunu tarayarak kullanıcının sorularına kapsamlı özetler sunuyor. X'in Premium+ aboneleri (aylık 50 dolar) Grok 3'e ilk erişimi sağlayacak. Diğer özellikler ise xAI'ın yeni abonelik planı olan SuperGrok ile sunulacak. SuperGrok, aylık 30 dolar veya yıllık 300 dolar karşılığında ek mantık yürütme ve DeepSearch sorguları ile sınırsız görsel oluşturma imkanı tanıyor.

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Gelecekte, yaklaşık bir hafta içinde, Grok uygulamasına "ses modu" eklenecek ve bu sayede Grok modelleri sentezlenmiş bir sesle yanıt verebilecek. Birkaç hafta sonrasında ise Grok 3 modelleri, xAI'ın kurumsal API'si üzerinden DeepSearch özelliğiyle birlikte sunulacak. Musk, Grok 2'nin önümüzdeki aylarda açık kaynaklı hale getirileceğini belirtti. Genel yaklaşımlarının, bir sonraki versiyon tamamen kullanıma sunulduğunda bir önceki versiyonu açık kaynaklı yapmak olduğunu ifade eden Musk, Grok 3'ün olgunlaşıp stabil hale gelmesinin birkaç ay süreceğini ve bu süreç tamamlandığında Grok 2'nin açık kaynaklı hale geleceğini söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce Grok'u duyuran Musk, bu yapay zeka modelini cesur, filtresiz ve "woke" karşıtı olarak tanımlamıştı; yani diğer yapay zeka sistemlerinin yanıtlamaktan kaçındığı tartışmalı sorulara yanıt verebileceğini belirtmişti. Önceki Grok modelleri, siyasi konularda çekimser kalmış ve belirli sınırları aşmamıştı. Musk, bu davranışı Grok'un eğitim verilerine, yani kamuya açık web sayfalarına bağlayarak, Grok'u siyasi olarak daha nötr bir konuma getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ancak bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı ve olası sonuçları henüz netlik kazanmış değil.