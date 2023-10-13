Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Amerikalı dostunun kendisine “Elon Musk’ın Türkiye sevgisinin altında küresel bor rezervine sahip olmanız var” dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’de bulunduğu sırada New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yapmış, SpaceX ile uzay programı kapsamında iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade etmişti. Musk ise gelecek yıl TEKNOFEST’e bizzat katılmayı ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etmişti.

Bor madeni neden önemli?

Bor; sert, ısıya dayanıklı ve 230 çeşidi olan bir elementtir. Doğada tuz halinde diğer madenlerle bileşik bir halde görülür. Bor madeni, 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. Tibet, Hitit, Sümer, Yunan, Roma, Mısır ve Arap uygarlıkları tarafından farklı alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde ise bilgisayar teknolojisi ve askeri alanda önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye bor elementi rezervleri açısından dünyada yüzde 73’lük bir oranla birinci sırada yer almaktadır. Amerika ise bor elementini askeriye ve uzay teknolojisi konusunda kullanmaktadır. Bu nedenle Elon Musk’ın Türkiye’ye olan ilgisinin bor madeniyle ilgili olabileceği iddia edilmektedir.