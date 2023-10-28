Elon Musk'tan Biden'ı çıldırtacak İran paylaşımı, ABD ile fena dalga geçti

Cumhuriyet'in haberine göre, Elon Musk X hesabından ironi olarak paylaştığı bir gönderide, İran'ı gösteren bir haritanın çevresinde ABD üslerini hedef aldı.

X'te dikkat çekici paylaşımlarıyla gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan bir tartışma yaratacak paylaşım daha geldi.

Musk'ın "Ah İranlılar..." diyerek yorum yaptığı görsel üzerinde, şu ifadeler yer aldı:"İran savaş istiyor. Bakın İran, ülkesini bizim askeri üslerimizin ne kadar yanına kurmuş" dedi.

Paylaşım, saatler içerisinde sosyal medyada viral oldu.