Elon Musk’tan Lebron James’in 18 yaşında kalp krizi geçiren oğluyla ilgili covid aşısı çıkışı

Editör: Bengü Zorlu

Ünlü basketbolcu LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu Bronny James, basketbol takımında antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçirdi.

Elon Musk, ünlü ismin geçirdiği kalp krizinin nedeninin Covid-19 aşısı olabileceğini söyledi. Musk, Chied Nerd’ün tweeti altına yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin suçunu aşının üzerine atamayız ama aynı şekilde, hiçbir şeyi atfetmemek de olmaz. Miyokardit bilinen bir yan etkisidir. Tek soru, nadir mi yoksa yaygın mı olduğu üzerine. Aşılamadan sonra meydana gelen herhangi bir sağlık sorunu, advers olay olarak kabul edilir. Advers olay aşıdan da kaynaklanabilir, aşıyla ilgili olmayan tesadüfi bir olaydan da kaynaklanabilir."

Musk’ın yorumuna cevap veren Nerd ise, babasının ikinci covid aşısına olana kadar kalp sorunu yaşamadığını ancak aşı sonrası 2.kalp krizinde hayatını kaybettiğini belirtti.

LeBron James geçmişte ailesinin KOVID'e karşı aşılandığını söylemişti.