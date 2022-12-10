Elon Musk'un beyin çipi insan denemelerine başlıyor

Neuralink tarafından geliştirilen kablosuz beyin çipinin altı ay içinde resmi onay alıp insanlarda klinik deneylere başlamasını beklediğini söyledi. Nöroteknoloji şirketi Neuralink, engelli hastaların yeniden hareket etmesini ve iletişim kurmasını sağlayabileceği beyin çipi arayüzleri üzerinde çalışıyor.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen kablosuz beyin çipinin altı ay içinde resmi onay alıp insanlarda klinik deneylere başlamasını beklediğini duyurdu.

San Francisco merkezli Neuralink şirketinin kurucusu Elon Musk , “Herhangi bir kişi hiç görme yetisine sahip olmamış olsa bile, örneğin doğuştan kör olsa bile, görme yetisini geri kazandırabileceğimize inanıyoruz.” dedi. Neuralink’in bir yıl önce yaptığı son kamuoyu bilgilendirmesinde, tek başına düşünerek bilgisayar oyunu oynayan beyin çipli bir maymun bulunuyordu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay bekleyen çipin son yıllarda hayvanlar üzerinde testleri yapılıyor.