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Elon Musk'un beyin çipi insan denemelerine başlıyor

2016 yılında, Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, telefonlar ve bilgisayarlarla iletişim kurabilen yüksek bant genişliğine sahip beyin implantları geliştiriyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:21
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Elon Musk'un beyin çipi insan denemelerine başlıyor

Elon Musk'un beyin çipi insan denemelerine başlıyor
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Neuralink tarafından geliştirilen kablosuz beyin çipinin altı ay içinde resmi onay alıp insanlarda klinik deneylere başlamasını beklediğini söyledi. Nöroteknoloji şirketi Neuralink, engelli hastaların yeniden hareket etmesini ve iletişim kurmasını sağlayabileceği beyin çipi arayüzleri üzerinde çalışıyor.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen kablosuz beyin çipinin altı ay içinde resmi onay alıp insanlarda klinik deneylere başlamasını beklediğini duyurdu.

San Francisco merkezli Neuralink şirketinin kurucusu Elon Musk , “Herhangi bir kişi hiç görme yetisine sahip olmamış olsa bile, örneğin doğuştan kör olsa bile, görme yetisini geri kazandırabileceğimize inanıyoruz.” dedi. Neuralink’in bir yıl önce yaptığı son kamuoyu bilgilendirmesinde, tek başına düşünerek bilgisayar oyunu oynayan beyin çipli bir maymun bulunuyordu.

 ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay bekleyen çipin son yıllarda hayvanlar üzerinde testleri yapılıyor.

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Samet
10.12.2022 11:12
bilime inanin cipinizi taktirin yoksa sizi eve kapatiriz  
 
Seher
10.12.2022 10:59
Defol git Elon Musk  
 
Gerçek uçuş
10.12.2022 10:55
El ne ile uğraşıyor biz ne ile. Biz ise halen dini ve hamasi nutukların içinde uçtuğumuzu sanıyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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