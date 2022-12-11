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Elon Musk sinyali verdi. Twitter'da karakter sınırı değişecek

Elon Musk, Twitter'da karakter sınırının değişeceğinin sinyallerini verdi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 18:46
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Twitter'da karakter sınırı değişecek. Elon Musk sinyali verdi

Elon Musk sinyali verdi. Twitter'da karakter sınırı değişecek
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Yılan hikayesine dönen satın almada Twitter'ın yeni sahibi olan ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformundaki 280 olan karakter sayısı sınırının değişebileceğinin sinyalini verdi.

Karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmayı planladıklarının işaretini veren Musk, bir kullanıcının Twitter'ın karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu da "Evet" diye yanıtladı.

Öte yandan Musk, art arda yaptığı paylaşımlarda Twitter ile ilgili yeni planlarını açıklamıştı.

“Twitter, yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak.” diyen Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan hesaplar olduğunu duyurmuştu.

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