Elon Musk sinyali verdi. Twitter'da karakter sınırı değişecek

Yılan hikayesine dönen satın almada Twitter'ın yeni sahibi olan ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformundaki 280 olan karakter sayısı sınırının değişebileceğinin sinyalini verdi.

Karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmayı planladıklarının işaretini veren Musk, bir kullanıcının Twitter'ın karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu da "Evet" diye yanıtladı.

Öte yandan Musk, art arda yaptığı paylaşımlarda Twitter ile ilgili yeni planlarını açıklamıştı.

“Twitter, yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak.” diyen Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan hesaplar olduğunu duyurmuştu.