Elveda Kerem. Dünya devine gidiyor

Kaynak: Sabah Gazetesi
Elveda Kerem. Dünya devine gidiyor
Galatasaray'da 6 futbolcu Avrupa'nın dev takımlarının radarında. Sezonun tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte teklif yapılacak futbolcularından biri de Kerem Aktürkoğlu. İtalyan devi Kerem için kasayı ardına kadar açtı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak yoluna devam eden Galatasaray, milli ara öncesi Kasımpaşa'yı mağlup etmiş ve 81 puana ulaşmıştı.

Milli aranın ardından lige bugün dönüş yapacak olan sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u sahasında ağırlayacak.

Öte yandan Galatasaraylı oyunculara yapılacak teklifler sezon sonunun yaklaşmasıyla tek tek ortaya çıkmaya başladı.

İtalyan basını Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Roma devreye girdi. Roma'nın Kerem'i transfer etmesiyle gol yollarında daha etkili olacağı ortak görüş olarak dikkat çekiyor.

Zaman zaman kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Kerem ise sezon sonunda İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Borç batağından kurtulmak için futbolcu satışına yönetimin de sıcak baktığı biliniyor. Gidecek futbolcuların yerine ise scout ekibinin o mevkiler için oyuncu arayışları sürüyor. Transfer döneminde genç ve gelecek vaat eden oyunculara yöneleceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Kerem'den kasasını doldurucak bir getiri bekliyor. En düşük fiyat ise 15 milyon Euro olarak belirlendi.

Roma'nın 15 milyonu gözden çıkardığı Kerem'i kaptırmamak için bonus hamlesini de yapacağı belirtiliyor.

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 45 resmi maça çıkan Kerem 14 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.

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