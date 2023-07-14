Elveda Süper Lig. Resmi açıklama geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 2021'de Avrupa'dan bazı takımlarla giriştiği "Avrupa Süper Ligi" projesinden çıkış işlemlerini başlattığını bildirdi.

Elveda Süper Lig. Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlı İtalyan takımından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak için 6 Haziran'da bu projeye bağlılığını sürdüren İspanya takımları Real Madrid ve Barcelona ile müzakerelerin başlatıldığı hatırlatılarak, "Bu müzakerelerin ardından, Süper Lig Projesi'ndeki sözleşmelerin yorumlanmasına dair bazı farklılıkları dikkate alan Juventus, söz konusu projeden ayrılma prosedürünü başlattığını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Juventus'un, Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış işlemlerinin sonuçlanması için kulüpler arasındaki anlaşma gereği, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra daha önce bu girişime dahil olan kulüplerin de onay vermesi gerektiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport, Juventus'un bu açıklamasını, "Elvada Süper Lig" başlığıyla verirken, Corriere dello Sport, "Juventus, Süper Lig'den çıkıyor. Resmi açıklama geldi" başlığıyla duyurdu.

Haksız sermaye kazancı, futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek ve futbolcu maaşlarındaki usulsüzlüklerin de olduğu mali yolsuzluklar nedeniyle Mayıs 2021'den beri soruşturma geçiren Juventus'ta eski başkan Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi girişiminin önde gelen destekçilerinden biriydi. Agnelli ve yönetim kurulu, mali yolsuzluk soruşturmasında isimleri geçtiği için 28 Kasım 2022'de istifa etmişti. Agnelli, haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermeye dair mali yolsuzluk soruşturmasındaki rolü nedeniyle 24 ay futboldan men, ayrıca futbolcu maaşları ödemesindeki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmadan da 16 ay men cezası almıştı. Juventus kulübü ise söz konusu soruşturmalar nedeniyle geçen sezon 10 puan silme cezası ve para cezası almıştı.

İtalyan basını, Juventus'un, mali yolsuzluklarla ilgili kendi soruşturmasını yapan UEFA'dan gelecek cezayı hafifletmek için bu sene katılmaya hak kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden tamamen çekilmeyi değerlendirdiğini de yazdı. (AA)

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