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EMA: Kovid-19 salgını devam ediyor

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19 salgınının bitmediğini, kış aylarının gelmesiyle vakalarda artış olabileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 09:27
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EMA: Kovid-19 salgını devam ediyor

EMA: Kovid-19 salgını devam ediyor
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EMA yetkilileri, Kovid-19 salgınındaki son durumla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı.

EMA'nın aşı stratejisi sorumlusu Marco Cavaleri, son aylarda Avrupa genelinde Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış görmediklerini işaret ederek, "Ancak soğuk kış aylarıyla bu çok hızlı değişebilir. Virüs evrimini sürdürüyor. BQ11 gibi alt varyantlar artıyor ve Omicron BA5'in yerine geçiyor." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalarda yavaşlama olduğunu belirten Cavaleri, AB genelinde en çok risk altında bulunan kişilerde takviye aşı yaptıranların oranının yüzde 29'la hayal kırıklığı yaratan bir oran olduğunun altını çizdi.

Cavaleri, "Gelecek haftalarda hastaneye yatış sayılarının artmaması için ileri yaşlardakilerle bağışıklık sistemi zayıf olan veya olabilecek kişilerin aşılanması önemli." şeklinde konuştu

SALGIN SÜRÜYOR

EMA'nın Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup da Kovid-19'a sebep olan virüsün hala yaygın şekilde dolaştığını dile getirdi.

Özellikle aşılanmamış kırılgan durumdaki kişiler arasında virüsün yayılma potansiyeli bulunduğunun altını çizen Thirstrup, şunları söyledi:

"Salgının hala devam ettiğini düşünüyoruz. Avrupa'da virüsün bir derece kontrol altına alınması aşamasına yakınız. Ancak küresel toplumun bir parçası olduğunu da unutmamalıyız. Kısıtlamaları kaldırdığınızda veya aşılamalar azaldığında salgın yeniden büyüyecektir. O nedenle şu mesajı yeniden vurguluyoruz. Özellikle kırılgan toplum grupları içindeyseniz aşılanmalısınız, aşılandıysanız takviye aşınızı olmalısınız."

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