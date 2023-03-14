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  • Emekli AKP'li yaptığı öneri kabul edilir diye kalpten gidecekti. Şov yapayım derken meşhur röportajcı Sokak Kedisi ters

Emekli AKP'li yaptığı öneri kabul edilir diye kalpten gidecekti. Şov yapayım derken meşhur röportajcı Sokak Kedisi ters köşe yaptı

Sokak Kedisi adlı Youtube kanalında konuşan bir emekli önerisinin kabul edileceğini düşününce ne yapacağını şaşırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:28
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Emekli AKP'li yaptığı öneri kabul edilir diye kalpten gidecekti

Emekli AKP'li yaptığı öneri kabul edilir diye kalpten gidecekti. Şov yapayım derken meşhur röportajcı Sokak Kedisi ters köşe yaptı
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Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan bir emeklinin tavrındaki değişim dikkat çekti

Sokak Kedisi adlı Youtube kanalında konuşan emekli bir vatandaş “Maaşımın yarısını kesin silahlı kuvvetlerime verin” dedi.

Röportajı yapan muhabir ise hemen araya girerek “Emekliler maaşlarının yarısını devlete hibe etmek istiyorlar. Lütfen bu çağrıya kulak verelim ve maaşlarının yarısını kesip savunma sanayimize ayıralım” ifadelerini kullandı.

Muhabirin çıkışı sonrası şaşkına dönen emekli ise “Hayır öyle değil. Bana hakkımı versinler” şeklinde konuştu.   

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