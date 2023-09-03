Emekli albay evinde ölü bulundu

Bakırköy’de 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan emekli albay ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Emekli albay evinde ölü bulundu

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın bodrum katında yalnız yaşayan emekli albay Erol Sanver’in (85) cansız bedeni bulundu. Apartman sakinleri daireden gelen kokuyu fark ederek ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapalı olan daire kapısını açması üzerine Sanver’in cansız bedeninin yerde olduğu görüldü. 2 çocuk abası emekli albay Erol Sanver’in 5 yıl önce de eşini kaybettiği öğrenildi. Henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden Emekli albayın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanver ile ilgili konuşan komşusu Mukaddes Budun “İyi insandı. Kimseye bir zararı yoktu. Eşi de 5-6 yıl önce ölmüştü. 2 oğlu var. Oğulları var ama o kapıyı açmıyordu. Üzüldüm kedilere de bakıyordu. 30 yıllık komşum. Kendi hallerinde insanlar” dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti Güncel
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi. Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan’ta kaza geçirmişti
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti Magazin
'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak Teknoloji - Otomotiv
Windows 28 yıllık programı kaldırıyor. Artık bilgisayarlarda kullanılmayacak
Meral Akşener'den Kerkük mesajı Güncel
Meral Akşener'den Kerkük mesajı
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi Spor
Feyyaz Uçar barista oldu. Görenler "Gol krallığından barista krallığına geçti" dedi
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Adama dönmek deyimi ne anlama gelir?
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim Siyaset
Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim