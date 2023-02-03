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  • Emekli albayın büyük isyanı. TSK’nın efsane komutanları ölsünler diye bekletiliyor

Emekli albayın büyük isyanı. TSK’nın efsane komutanları ölsünler diye bekletiliyor

28 Şubat hükümlüsü emekli askerler sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. TSK’nın efsane komutanları cezaevinde ölsünler diye bekletiliyor. Emekli Albay yaşananlara isyan etti. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır" derdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:34
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Emekli albayın büyük isyanı

Emekli albayın büyük isyanı. TSK’nın efsane komutanları ölsünler diye bekletiliyor
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28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuklu kalmaları tepki çekmeye devam ediyor. Emekli Orgeneral Vural Avar’ın sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmesi ve cezaevinde hayatını kaybetmesi büyük tepki çekmişti.

Sonrasında tutuklu olan emekli askerlerin tahliye edilmeleri gündeme gelmişti. Bu kapsamda emekli Generaller Kenan Deniz ve İlhan Kılıç sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

“533 GÜNDÜR ADALET YOK”

28 Şubat davasında tutuklu olan 8 emekli komutanın 533 gündür adalet arayışı devam ediyor. Emekli Albay Alican Türk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tutuklu isimlerin durumlarına dikkat çekti.

Alican Türk’ün yaptığı paylaşım şöyle:

“BUGÜN 02 ŞUBAT 2023 "Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır" der Peygamberimiz... Biz bir saatten vazgeçtik,  533 GÜNDÜR ADALET YOK! 8 KOMUTANIMIZ 533 GÜNDÜR TUTSAK!”

DAVANIN SAVCISI FETÖ’DEN TUTUKLU

28 Şubat davasını açan Savcı Mustafa Bilgili FETÖ üyeliğinden, soruşturma aşamasında savcılığa bilgi ve belge gönderen Genelkurmay Eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse FETÖ üyeliği ve 15 Temmuz Darbe girişimini planlaması sebebiyle tutuklu bulunuyor.

Davanın duruşma savcısı Kemal Çetin ile soruşturma hakimi Mustafa Karatay da FETÖ tutuklusu.

Diğer yandan davanın ana delili olan CD5 içerisinde yer alan 1997 yılına ait belgelerde evrak güvenlik numarası bulunduğu, ancak evrak güvenlik numarasının 5 Kasım 2002 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan emirle uygulanmaya başlandığına yönelik tespit ve sahteliklere ilişkin birçok iddia bulunuyor. CD5’in sahteliği ODTÜ Bilirkişileri tarafından kanıtlanmış olduğu da mahkeme kayıtlarında sabit.

 

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
3.02.2023 16:09
Az kaldı sezimden sonra bu yüce millet Akp ve Bay recebimden 20 yıllık adaletsizliginin ve kul hakkı yemenin hesabinı alayından soracaktır hamdolsun  
 
astsb.
3.02.2023 15:54
Ahmet Çörekçi Gibi Güzel bir insan tanıdığım için bahtiyarım elimden bir şey gelmiyor.hakkını helal et. Askerlerin...  
 
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