Emekliler maaşlarını çekerken pek çok banka emekliler için promosyon kampanyaları düzenliyor. EYT yasası sonrasında bankalar emekli promosyon kampanyalarında çeşitlilik yaşandı. Peki, emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi. EYT yasası sonrası emekli sayısının artması banka promosyonu yarışını hızlandırdı. Temmuz emekli maaşı zammı birlikte emeklilerin maaş sınırları da yükseldi. Ancak banka seçerken dikkatli olmakta fayda var. İşte emekli promosyonuna ilişkin detaylar…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARINA İLİŞKİN DETAYLAR NELER?

Emekliler banka seçerken kampanyalara da bakıyor. Özellikle ilk maaşını alacak olanlar yüksek promosyon veren bankaları seçiyor. Ancak burada emeklilerin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar bulunuyor. Çünkü yüksek promosyonlar karşılığında bankalar bazı ürünlerinin de kullanılmasını istiyor.

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.

PROMOSYON ALDIKTAN SONRA 3 YILI DOLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre; 3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir.

BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER NE YAPMALI?

3 yıllık süreniz dolmasına rağmen eğer banka değiştiremiyorsanız bir önceki bankadan kredi kullanmışsınız demektir. Bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyorsunuz. Ancak yeniden promosyon alabilirsiniz.

EMEKLİNİN AYNI BANKADA KALMASI ZORUNLU MU?

Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler.

Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz. Kredi kullanan emekliler ise bu kredi bitene kadar banka değiştiremiyor.

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.

YENİ EMEKLİ OLAN BİRİSİ NE YAPMALI?

Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.

EMEKLİ BANKA SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Banka seçerken sizin uygulamalarını bildiğiniz şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları bol olan bankalar önceliğiniz olsun. Bunun dışında bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarından size en uygun olana da bakabilirsiniz. Ancak seçim yaparken size sunulan teklifleri mutlaka iyi incelemeniz gerekir.

Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor.