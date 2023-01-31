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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından emekli bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:00
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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?
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Emekli bayram ikramiyesinin 2023 yılına ilişkin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ne kadar ödeneceği araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30’luk zammın ardından emekli maaş ikramiyelerinde zam olup olmayacağı merak ediliyordu.

Emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı, 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde merak konusu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa eğer en son yapılan zam miktarına göre yani bin 100 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşında yeni rakamı şu sözlerle duyurmuştu, "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık."

Bu açıklama ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

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