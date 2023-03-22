En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyesi artacak. İktidardan bir seçim yatırımı daha

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Emekliler Derneği’ne yaptığı ziyarette emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ilişkin konuştu.

Bilgin, emekli maaşında ve bayram ikramiyelerinde bir artışa gidileceğini açıkladı.

Ankara’da Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüşen Bakan Bilgin, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bilgin, "Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelenmiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" ifadelerini kullanan Bakan Bilgin, "İnanıyorum ki emeklilerin beklediği onları daha rahat nefes alacak bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır" diye konuştu.