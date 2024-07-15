Emekli maaşlarında Avrupa sonuncusuyuz

Emekliler yılı ilan edilmesine rağmen, en zor yıl emeklilerin oldu. Türkiye’de emekliler, 10 bin TL’lik (yaklaşık 277 Euro) maaş ile Avrupa ülkeleri arasında son sıraya yerleşti. Bu durum geçen yılda böyleydi. 2023’te 257 Euro (8.500 lira) emekli aylığı ile Avrupa ülkeleri arasında yine sonuncu olmuştuk.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da emekli ve memur maaşlarına gelen zamlarda netleşti.

Açıklanan verilerle beraber, SSK, Bağ-Kur, memur emekli zam oranı(4a, 4b, 4c) temmuz ayı ilk günlerinde netleşmişti. Yüzde 24,73 SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilirken, yüzde 19,31 ise Emekli Sandığı emeklilerine zam olarak yansıtılmasına karar verilmişti.

Ancak en düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur’da 10 bin TL olarak kaldı. Kök maaşı 8000 lira altında olanlarında aylıklarında artışa gidilmedi.

ENFLASYON VE YÜKSEK DÖVİZ MAAŞLARI ERİTTİ

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz emekliler ve dar gelirlilerin yaşam koşullarını etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın maaşları enflasyon karşısında buhar olup yok oluyor.

Yükselen döviz kurlarının da etkisiyle, maaşları döviz bakımından eriyip bitti. Henüz 2021 yılının başında emekli maaşları 357 Euro’ydu. O tarihten beri emekli maaşları her gün daha da bitti.

3 yıl içinde 80 euro kadar kayıp yaşandı.

SON 10 YILLIK DEĞİŞİM

Emekli maaşlarında son 10 senelik değişim incelendiğinde diğer Avrupa ülkelerine göre ne kadar geride olunduğu görülüyor.

2012’de 237 Euro ile dip yapan emekli maaşları, bugün 286 Euro seviyesinde. Fakat hâlâ 10 sene öncesine ulaşılması için 71 Euro’luk (yaklaşık 2.556 lira) bir artışa ihtiyaç duyuluyor.

AVRUPA EMEKLİ MAAŞALRI NE KADAR?

Emekli maaşlarını en yüksek olduğu ülkeler ise Lüksemburg (2.734 Euro),

İzlanda (2.513 Euro)

Norveç (2 .448 Euro)

olarak sıralanarak liste uzayıp gidiyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin “Avrupa’da ve Türkiye’de emeklilerin durumu” raporuna göre 2012-2021 yılları arasında Avrupa’daki 31 ülkeden 30’unda Euro bazında ortalama brüt emekli maaşları artış gösterirken, Türkiye ve Yunanistan’da tam tersi yaşandı.