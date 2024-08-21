Emekli olan buralara akın ediyor. Cennetten bir köşe gibi ve çok ucuz

Türkiye’de uzun yıllar çalışan vatandaşlar, emeklilikle birlikte daha sakin, güvenli ve huzurlu şehirlerde yaşamayı tercih ediyor. Bu şehirler, genellikle düşük suç oranlarına sahip ve sakin bir yaşam sunmalarıyla tercih sebebi oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 verileri, ülkemizdeki en mutlu şehirleri ortaya koydu. Bu şehirler, hem ekonomik olarak uygun hem de emekliler için ideal yaşam koşulları sunuyor. İşte, ülke genelinde mutluluk seviyesinin en yüksek olduğu ve emeklilerin en çok tercih ettiği o 10 şehir:

10. ŞIRNAK

Listede 10. sırada yer alan Şırnak, %71,36’lık mutluluk oranıyla öne çıkıyor. 537.672 nüfuslu bu şehir, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Cudi Dağı ve İnci Kefali gibi ünlü unsurlar, şehri daha da cazip hale getiriyor.

9. SİİRT

Nüfusu 331.170 olan Siirt, %71,65’lik bir mutluluk oranına sahip. Bu şehir, el dokuması Siirt battaniyeleri ve ünlü Pervari balı ile tanınıyor. Siirt, huzurlu bir yaşam arayan emekliler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

8. UŞAK

Uşak, %72,34 mutluluk oranıyla 8. sırada yer alıyor. Osmanlı döneminden beri ünlü olan Uşak halıları ve yerel tarhana çorbası, şehri daha da çekici kılıyor. Uşak, 369.433 kişilik nüfusuyla sakin bir yaşam sunuyor.

7. DÜZCE

395.979 nüfuslu Düzce, %72,77’lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor. Fındığıyla ünlü olan bu şehir, Aydınpınar Şelalesi gibi doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Düzce, doğayla iç içe huzurlu bir emeklilik için ideal.

6. ÇANKIRI

Çankırı, %73,5’lik mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında yer alıyor. 216.312 kişilik nüfusa sahip olan bu şehir, dünyaca ünlü Tuz Mağarası ve geleneksel yayık ayranı ile tanınıyor. Emeklilik döneminde sakin bir yaşam arayanlar için Çankırı cazip bir seçenek.

5. KÜTAHYA

279.367 nüfuslu Kütahya, %73,76 oranında mutlu insanların yaşadığı bir şehir olarak 5. sırada yer alıyor. Kütahya, porselen ve çini üretimi ile ünlüdür. Ayrıca Dumlupınar Şehitliği de şehrin önemli tarihi yapılarından biridir.

4. KIRIKKALE

%75,48’lik mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu 4. şehri olan Kırıkkale, 271.920 kişilik nüfusa sahip. Şehir, Türkiye’nin en büyük silah fabrikalarından birine ev sahipliği yapıyor ve tarihi Çeşnigir Köprüsü ile biliniyor.

3. BAYBURT

Nüfusu 81.910 olan Bayburt, %75,91’lik mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu 3. şehri olarak dikkat çekiyor. Tarihi Taş Köprü ve Bayburt Kalesi, şehrin önemli simgeleri arasında yer alıyor.

2. AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar, %76,43 mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu 2. şehri olarak öne çıkıyor. 736.912 kişilik nüfusuyla bilinen şehir, ünlü Afyon lokumu, mermeri ve sucuğu ile tanınıyor. Huzurlu bir yaşam arayan emekliler için Afyonkarahisar ideal bir destinasyon.

1. SİNOP

Listenin zirvesinde yer alan Sinop, %77,66’lık mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu şehri olarak karşımıza çıkıyor. 216.460 kişilik nüfusa sahip olan bu şehir, Tarihi Sinop Cezaevi ve lezzetli Sinop Mantısı ile biliniyor. Karadeniz’in bu şirin kenti, huzur dolu bir emeklilik için en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor.