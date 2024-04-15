Emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Kaynak: DHA
Emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu
Muğla’da emekli polis memuru ziyarete gittiği evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Muğla'nın Orhaniye Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, Eskişehir'den ailesinin yanına ziyarete giden 53 yaşındaki emekli polis memuru Özkan T. silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu.

POLİS MEMURU SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Özkan T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde savcının incelemesinden sonra Özkan T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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