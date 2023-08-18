Emekli polisi bıçaklayıp soydukları iddia edilen 3 çocuk yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde yolda yürüyen emekli polis memurunu bıçaklayarak yaklaşık 400 lirasını gasbeden 3 çocuk, polis tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Emekli polisi bıçaklayıp soydukları iddia edilen 3 çocuk yakalandı

İHA'nın haberine göre; Emekli polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Olay, saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru M.R.A. (69) cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından gelen A.E. (12), M.E. (9) ve B.A.'nın (9) bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanan M.R.A., kanlar içerisinde yere düşerken başını beton zemine çarptı. O sırada çocuklar emekli polis memurunun üzerindeki yaklaşık 400 lirayı çalıp olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki Vatandaşlar İhbar Etti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan emekli polis memuru, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Şüpheli Çocuklar Kamera Görüntülerinden Tespit Edildi

Kamera görüntülerinden şüpheli çocukların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, A.E., B.A. ve M.E.'yi yakaladı. A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 12 yaşından küçük olan diğer 2 çocuk ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

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