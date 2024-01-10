Emekli vatandaştan çarpıcı sözler: "Gençlerin umudunu çaldılar, 22 sene oldu, yeter kardeşim!"

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli vatandaştan çarpıcı sözler: "Gençlerin umudunu çaldılar, 22 sene oldu, yeter kardeşim!"
Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaşın çarpıcı sözleri gündem oldu: "Cumhuriyet 100 senelik, 25 senesinde bunlar var"

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında emekli bir vatandaşın yaptığı çarpıcı açıklamalar, dikkat çekiyor. Emekli vatandaş, 'Gençlerin umudunu çaldılar. Bu insanlar neyle geçinecek? Yapan yapacak, yapamayan gidecek. 22 sene oldu, yeter kardeşim. Cumhuriyet 100 senelik, 25 senesinde bunlar var.' ifadelerini kullanarak ülkenin ekonomik zorluklarına ve gençlerin karşılaştığı güçlüklere vurgu yapıyor. Emekli vatandaşın bu sözleri, sosyal medyada ve gündemde geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından paylaşılarak tartışma konusu oldu.

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