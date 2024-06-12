Emekli ve asgari ücretlilere kötü haber. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

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Emekli ve asgari ücretlilere kötü haber. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Özgür Erdursun emekliye ve asgari ücretliye zam yapılmayacağını duyurdu.

Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayına çevrildi. Ay sonunu getiremeyen emekli ve asgari ücretlinin maaşları mum gibi eriyor. Zamlar karşısında vatandaşların beli büküldükçe büküldü.

Herkes gelecek ayı beklerken bir kara haber daha geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı için hesaplamalar yaptı.

Emekliye seyyanen bir zam olmayacağını açıklayan Erdursun “Emekliye de asgari ücretliye de zam olmayacak. Emekliye kanunda öngörülen enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında bir refah payı ya da iyileştirme düşüncesi hükümette yok. Yüzde 5 refah payı ile yüzde 30’a tamamlanır düşüncesi dahi yok.” İfadelerini kullandı.

Asgari ücretliye de bir zam gelmeyeceğini açıklayan “Asgari ücrette de bir artış beklenmiyor. Bu nedenle de cebine 25, 30, 40 bin lira giren sabit ücretliyi de zor günler bekliyor. Sabit ücretli çalışanlar bu enflasyonun faturasını öder. Gelirleri giderleri karşısında erir. Biz şu an Türkiye’de bunu yaşıyoruz.” Şeklinde konuştu.

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Daha önce söylediği sözleri de açıklayan Erdursun “Asgari ücrete sıfır zam, memura ve memur emeklisine yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ortalama yüzde 25 artış yapılabilir Temmuz ayında.” Dediğim şu an gerçekleşiyor maalesef.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Dün Cumhurbaşkanı ile Özel’in görüşöesinde de asgari ücrete ara zam ile emekli maaş zammının da konuşulduğunu belirten Erdursun, "Görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Çünkü emeklilerin ne beklediğini Sayın Erdoğan da biliyor. Durumun herkes farkında" ifadelerini kullandı.

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