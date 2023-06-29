Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili düzenlemede bayram sonrasını işaret etti. Peki, emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna ilişkin, 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz.' dedi. Erdoğan, memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili de 'Düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız' ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılması sonrasında hemen kolları sıvadık. Kendi alanında yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Meclisteki ve genel merkezimizdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta arayla üst üste yaptığımız iki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri parti içi koltuk kavgasından haftalardır başlarını kaldıramazken, biz meydanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Çiftçilerimizden asgari ücretle çalışanlara, toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik müjdelerimizi açıkladık. Emeklilerimizin maaş ve ikramiye ödemelerini bayram öncesinde yaparak hayır dualarını aldık. Konut kiralarında üst sınır uygulamasını bu sene de devam ettiriyoruz. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi, bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız" dedi.