Engelli vatandaş isyan etti: Emekliye verilen zam kadar da bize verilsin

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli ve engelli vatandaşlar, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentilerini dile getirdi.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Hilmi Çelik, "Bizim paramız yetmiyor. Asgari ücrete ne zam verildiyse bizimkine de verilsin. Onlara az veya çok verildi demiyorum herkese aynı oranda artırılsın, adalet olsun. Biz bunu istiyoruz hükümetten" dedi. Engelli maaşı alan Seydi Vakkas Örük ise "Ne verirse verse kurtarmaz 3 bin lira da yapsa yetmez” diye konuştu.

“EMEKLİYE VERİLEN ZAM KADAR ENGELLİLERE DE ZAM VERİLSİN”

Engelli maaşı alan Seydi Vakkas Örük ise şu şekilde konuştu:

“4 seneden beri diyalize giriyorum böbrek hastasıyım. Değerlerim 4 sene sonra yükseldi 1 seneden beride girmiyorum şu anda. Ama sodyum vitaminlere, minerale ihtiyacım var. Doktor diyor ki 'günde 2 tane yumurta yiyeceksin', ‘fındık, fıstık, kuruyemiş yiyeceksin.' Pastırma, sucuk bunların sodyumları fazla oluyormuş yani bekledikçe sodyum fazla oluyormuş. Böbrekte sodyumdan güzel alıyormuş. Mesela geçen yıpranmış böbreklerim, hastaneye gittim. Dahiliye doktoru iki gün bana serum verdi. Sodyum serumu verdi yani 'sen dinlen biraz' dedi. Ondan sonra '1 ay sonra yine gel' dedi kontrole yani. Engelli maaşı 2 bin 400 lira veriyorlar, nerden yeterli olacak? Zaten bir odanın içindeyim babamdan kalma. Ben yıllardır kebapçılık yaptım yok ya...Hile yapmazsan bir şey kazanamıyorsun. Ne verirse verse kurtarmaz 3 bin lirada yapsa yetmez de ama 3 bin lirada olursa şey değil yani ne yapak yani şimdi? Emekliye verilen zam kadarda bize versinler yani, öyle olsun. Emeklinin maaşı 7 bin 500 lira, onlarınki olur 9-10 bin lira, bizimki de olur 3 bin lira yani hepsi o olur. İşte beslenmeyi de şey yapıyoruz hanım da alıyor 2 bin lira 65'lik, idare ediyoruz ev kiramız yok işte bir odanın içinde kalıyoruz babadan kalma. Klimayı hala çalıştırmadım çünkü elektrik geliyor 400-500-600 lira elektrik geliyor. Klimayı hala çalıştırmadım, klima var. Kaç sene önce almıştım bin, iki bin liraya şimdi olmuş 20 bin lira."

“BİZİM PARAMIZ YETMİYOR”

Emekli Hilmi Çelik şunları söyledi:

"Ben emekliyim ayın 5'ine olacak herhalde emekli zammı belirlenecek. Bizim paramız yetmiyor. Asgari ücrete ne zam verildiyse bizimkini de verilsin. Onlara az veya çok verildi demiyorum herkese aynı oranda artırılsın, adalet olsun. Biz bunu istiyoruz hükümetten. Yüzde 46 verdi asgari ücrete. Ben de diyorum ki biz emeklilere de en az yüzde 40 versin ki alacağımız maaş kendimizi doğrultsun. Yoksa anlamı yok ki."