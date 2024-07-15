Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.
İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi.
Odalarda hala atılan kurşun ve el bombasının izleri bulunuyor.
FETÖ üyesi askerlerle girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin’in kaldığı odada 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış.
Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80’in üzerinde mermi izi görülüyor.
İki odanın pencereleri hala kırık durumda muhafaza ediliyor ve içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri göze çarpıyor.
Hain darbe girişiminin izleri, otelin tarihinde önemli bir anı olarak korunmaya devam ediyor.