Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı

Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 2

İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 8 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 3

Odalarda hala atılan kurşun ve el bombasının izleri bulunuyor.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 4

FETÖ üyesi askerlerle girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin’in kaldığı odada 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 5

Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80’in üzerinde mermi izi görülüyor.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 6

İki odanın pencereleri hala kırık durumda muhafaza ediliyor ve içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri göze çarpıyor.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 7

Hain darbe girişiminin izleri, otelin tarihinde önemli bir anı olarak korunmaya devam ediyor.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 8
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 9
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 10
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 11
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 12
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 13
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 14
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 15
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 16
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 17
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 18
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 19
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 20
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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı 21
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