Emekliler bu haberi okuyunca 'zengin' olacak. Yüzde 5 zamdan sonra bu haber emeklilere iyi gelecek

BirGün'ün aktardığına göre, 2024 yılı Yatırım Programı’na göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından toplam 3.7 milyar liralık proje tutarı için bu yıl 1.3 milyar lira harcama yapılacak. Projede, Cumhurbaşkanlığı’nın devam eden projelerinin toplam tutarı 2,8 milyar lirayken, bu yıl toplamda 430 milyon TL harcama yapılacak.

2018 yılında başlanan Muğla Okuluk Devlet Konukevi Projesi, bu yıl tamamlanacak. Söz konusu projenin tutarı 725.3 milyon TL iken geçtiğimiz yılın sonunda 685.3 Milyon TL harcandı ve bu yıl da 40 milyon TL daha harcanacak.

2020 yılında yapılmaya başlanan ve 2026 yılına kadar sürecek olan Ahlat Köşkü, Devlet Adamları Konukevi ve Tes Projesi için ise ayrılan bütçe 1.2 milyar liraydı, 2023 yılının sonunda harcanan toplam tutar 568.9 milyon lira oldu. Bu yıl da 180 milyon lira harcanacak.

2022 yılında başlayan ve 2026 yılında bitmesi beklenen Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki binaların inşaat onarımları içinse, 854.8 milyon TL kaynak ayrılmıştı. 2023 yılında 92.8 milyon lira harcandı, bu yıl da 210 milyon lira harcanacağı öngörüldü.

2014 yılı Yatırım Programı’nda Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yeni projeler için toplamda 913.9 milyon TL kaynak ayrıldı.

Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’da bulunan binalarda basılı yayın alımı, bina tefrişatı, makine teçhizat bakım onarımı, makine teçhizat ve aralarında binek otomobillerin de yer aldığı 20 taşıt için 870 milyon lira harcanacak.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOK

Türkiye, her yıl orman yangınlarıyla mücadele ederken, Orman Genel Müdürlüğü’nün helikopter ve uçak alımı projesi hâlâ tamamlanamadı.

19 helikopter, 1 keşif uçağı, 20 küçük yangın tanker uçağı ile 5 yangın söndürme uçağının alınmasının planlandığı proje kapsamında, 2023 yılında yıl 19.1 milyar lira harcandı. Bu yıl ise 500 milyon TL harcama yapılacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı hizmet binasının kapasitesinin arttırılmasını da içeren projeler içinse 2024 yılında toplam 145 milyon TL harcanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 1.3 milyar TL kaynak ayrıldı. Eğitim başlığı adı altında ayrılan kaynak 556 milyon liraydı. Geçen yıl Diyanet için 93,8 milyon lira harcanırken bu yıl 216 milyon TL harcanacak.

2022’de başlayan ve 2015 yılında biteceği öngörülen İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 460 milyon liralık proje mevcut ve bu yıl proje için 120 milyon lira harcanacak.

Eğitim-kültür başlığı altında belirlenen proje tutarı 1.2 milyar TL iken basılı yayım alımı, kitap basımı için 725 milyon TL harcanacak. Bakım, onarım, makine teçhizat ve 6 adet taşıt alımı için 265 milyon TL kaynak ayrıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın yatırım projeleri için ayrılan bütçenin toplamı 4.1 milyar TL iken 2023 yılında yapılan harcama 821.1 milyon TL oldu. Bu yıl 500 milyon TL daha harcanacak. Projenin kapsamında Yıldız ve Dolmabahçe Sarayları’na ilişkin restorasyon projeleri de bulunuyor.

AY’A GİDECEKTİK

Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı 1. Safha Çalışmaları’nın proje tutarı için 6.9 milyar TL kaynak ayrılmıştı ve geçen yıl sonu ile birlikte toplamda4.4 milyar TL harcama yapıldı. Bu yıl da 1.4 milyar TL sermaye transferi öngörülüyor.