Türkiye'de üretilen araçların yarısı Bursa'daki bantlardan indirildi

Otomotiv Sanayii Derneği OSD verilerine göre Türkiye'de üretilen toplam araç sayısının yarısı Bursa'daki fabrikaların bantlarından indirildi. Dernek üyesi firmaların Bursa'da geçen yılkı toplam üretimi traktör dahil 1 Milyon 525 bin 963 adedi buldu.

Bursa'da geçen yıl üretimi gerçekleşen otomobil sayısı ise 2022 yılına göre artış gösterdi, 952 bin 667olduğu açıklandı.

Geçen yıl otomobil uretimine en çok katkıyı, OYak Renault, Tofaş ve Karsan fabrikaların bulundu Bursa verdi.

OYAK RENAULT EN TOFAŞ EN FAZLA KATKIYI VEREN FİRMALAR OLDU

OYAK Renault ve TOFAŞ Türk otomotivinin lokomotifi oldu. İki firma 496 bin 438 adetlik imalat gerçekleştirdi. Bu rakamla iki firma Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yüzde 52,11'ine imza attı. Bursa'da günlük otomobil üretim sayısına gelince. Bu rakamda günlük olarak 1360 olarak açıklandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren OYAK Renault fabrikası yıllık 325 bin 366 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de otomobil üretimi sayısına göre ikinci sırayı Kocaeli'ndeki Hyundai Assan 242 bin 16 adetle aldı. Sakarya'daki Toyota fabrikasında geçen yıl banttan inen otomobil sayısı 212 bin 843 olarak açıklandı. Bursa'daki TOFAŞ da 171 bin 72 adetlik üretimle 4. sırada yer aldı.Geçen yıl Ford Otosan'ın otomobil üretimi ise 1370 olarak kayıtlara geçti.