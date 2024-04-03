Emekliler dikkat. Seçim sonrasını fırsat bilip dolandırıyorlar

Kaynak: DHA
Emekliler dikkat. Seçim sonrasını fırsat bilip dolandırıyorlar
31 Mart Yerel seçimler sonrasında dolandırıcılar, enflasyonu kullanarak emeklileri hedef aldı.

Son dönemlerde sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılar tarafından cep telefonlara gelen bazı mesajlar vatandaşların tuzağa düşmesine neden oluyor.

Dolandırıcılar, son zamanlarda sosyal medya dahil olmak üzere cep telefonlarına mesajlar atarak vatandaşı dolandırmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismi ile emeklilere “enflasyonla mücadele” kapsamında 'geri ödemesiz devlet desteği' gibi konular kullanılarak dolandırıcılık mesajları gönderiliyor.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, "Gündeme ilişkin de kamuoyunun da nabzını tutarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Bu noktada özellikle insanların haberlerden, televizyonlardan takip ettikleri gündeme ilişkin başlıkları, sosyal medyadan takip ettikleri içeriklere yönelik oltalama eylemlerinde bulunuyorlar ve bu tarzdaki durumlarda bu takip edilen gündeme ilişkin gelen mesajlar kişilerin halihazırda zaten haberlerde izledikleri zaten sosyal medyada gördükleri içeriklere yönelik olduğu için de bu oltalama durumu çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Darıcı, son süreç değerlendirildiğine seçimlerden hemen sonra emeklilere yönelik birçok bu tarzda dolandırıcılık faaliyetinde bulunulduğunu ve çeşitli mesajlar geldiğini söyledi.

Darıcı, dolandırıcıların en son gönderdikleri mesajların içeriğinde enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili içeriklerin olduğunu ve bu enflasyonla mücadele kapsamında bu mücadelenin unsurlarını kullanmakla alakalı mailler ve mesajlar gönderdiklerini söyledi.

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