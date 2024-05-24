Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller açıklandı.

Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.

İstanbul, 3 milyon 240 bin kişi ile en fazla emekli nüfusu olan şehir toplam emekli nüfusunun yüzde 20'sini bünyesinde barındırıyor.

İstanbul'dan sonra en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde belirlendi.

"Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi."

En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de

Toplam 8 milyon 774 bin 811 emeklinin yaşadığı ilgili 10 büyükşehir, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 54'üne bünyesine alırken, Ankara ve Konya dışındaki şehirlerin denize kıyısının olması dikkat çeken unsurlardan oldu.

Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna kıyasla en fazla emeklinin yaşadığı şehir olarak belirlendi.

Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusunu içine alırken, Ardahan'dan sonra 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli olarak sıralandı.

"Emeklilerin sorunlarına çözüm üretilmeli"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırmaya yönelik, TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek, yaptıkları araştırmaların sonuçlarının izleyecekleri politikaları belirlemede yol gösterici olduğunu belirledi.