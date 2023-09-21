Emeklilik müracaatında acele etmeyin. SGK uzmanından bomba iddia

Erdursun, emeklilik müracaatında acele etmemeyi önerdi.

Emeklilik Müracaatında Acele Etmeyin

Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik müracaatında acele etmemeyi önerdi. Erdursun, 2023 Aralık ayına kadar başvuru yapanlarla 2024 Ocak ayında başvuru yapacaklar arasında emekli aylığı ve kıdem tazminatı açısından fark olacağını belirtti. Erdursun şunları yazdı:

“2023 aralık ayına kadar emeklilik müracaatında bulunmayıp 2024 ocak ayında emeklilik için müracaatta bulunmak emekli aylığı ve kıdem tazminatı açısından daha avantajlı olacak…”

Emekli Aylığı ve Kıdem Tazminatında Nasıl Bir Fark Olacak?

Erdursun’un iddiasının gerekçesini ise paylaşmadı. Ancak emekli aylığı ve kıdem tazminatının hesaplanmasında kullanılan bazı kriterlerin her yıl değiştiği biliniyor. Örneğin, emekli aylığı hesaplamasında kullanılan asgari ücret, prime esas kazanç alt ve üst sınırları, aylık bağlama oranları gibi unsurlar her yıl yeniden belirleniyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında ise brüt ücret esas alınıyor. Bu nedenle, emeklilik müracaatının hangi tarihte yapıldığına göre emekli aylığı ve kıdem tazminatının miktarında farklılıklar olabiliyor.