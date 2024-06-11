Emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesi gün gün hesaplara yatıyor! Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesi gün gün hesaplara yatıyor! Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri dikkat

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Emekli ikramiyesinde takvim belli oldu. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre hesaplara yatacak.

16 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi takvimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, maaş alma günlerine göre ikramiyelerini alacaklar.

HESAPLARA YATACAK TARİH GÜN GÜN BELLİ OLDU

SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre; Emekli Sandığı (4C) emeklileri 10 Haziran’da, Bağ-Kur (4B) emeklileri 11 Haziran’da ve SSK (4A) emeklileri ise 12-14 Haziran tarihleri arasında bayram ikramiyelerini hesaplarında bulacaklar.

EMEKLİYE 3 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan Bayramı’nda da emeklilere yapılan 3 bin lira ikramiye ödemesinin ardından, bu yılki bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak belirlendi. 2018 yılında yılda iki kez biner lira olarak başlayan ikramiye ödemeleri, 2021’de bin 100 lira, 2023’te ise 2 bin liraya yükselmişti.

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