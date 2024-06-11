Defne Samyeli’yi sunuculuk yaptığı marka yüzünden linç ettiler

Her şey Defne Samyeli’nin 3 hafta önce katıldığı bir davette verdiği demeçle başladı.

Samyeli’ye İsrail’in Gazze ve Refah’ta yaptığı katliamlar sorulmuştu.

Güzel oyuncu ve sunucu da “Bu sorunun da buna verilen tüm cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattığınızda iki satır ‘A çocukları ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun’ demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum” cevabını vermişti.

Eleştirilerin hedefi olan Samyeli’nin bu demecinden önce Mart ayında Coca Cola’nın organizasyonunda sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.

Samyeli 11 Mart’ta Instagram hesabından organizasyona ait görüntüleri paylaşarak, “Coca-Cola İçecek Ailesi 2024 İş Ortakları toplantısı, ‘Umudunla Parla’ diyerek başladı, ortak hedefler etrafında kilitlenmiş bir ailenin coşkulu alkışlarıyla son buldu. Bu özel günün hazırlık sürecinin bir parçası olmak, sahnede bu mutlu buluşmayı sunmak bana çok ilham verdi. Coca Cola ailesine alkışlarım ve tüm sevgimle… Umudumuzla Parlamaya devam” notunu düşmüştü.

İktidara yakın hesaplar Samyeli’nin Filistin’e destek vermemesini bu markanın sponsor olmasından kaynaklandığını iddia etti.