İYİ Parti’den 4 vekil AKP’ye mi geçiyor? Dervişoğlu’ndan bomba açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Saray’daki baş başa görüşmesinin ardından çok sayıda iddia gündeme geldi.

Dervişoğlu, görüşmedeki tarafların herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirerek, “Görüş ve düşüncelerimi de çarşamba günü ifade edeceğim. O gün eleştireceğim gayet tabi çok şey olur. Madem ki kimse konuştuğunu söylemiyor, ben konuşayım, bakalım ne olacak göreceğiz. Hep ‘o niye oldu, bu niye oldu?’ diye işin magaziniyle uğraşılıyor. O yüzden söylenecekse alenileşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Akşener ile Erdoğan arasındaki görüşmenin detaylarını bilmediğini belirten Dervişoğlu Gazeteci Saygı Öztürk’e şunları söyledi:

“MERAL HANIM’A SORULMUYOR”

“Bir görüşme var. Görüşmenin içeriği ile ilgili her hangi bir kimse fikir sahibi değil, ama televizyonlarda ve gazete köşelerinde konuya ilişkin bir sürü de değerlendirme var. İçeriğini kimse bilmiyorsa herkes tevatürler üzerinden bir şey yapıyorsa ben de bu dalgaya dahil mi olayım. Ne yapabilirim? Bu görüşme ile ilgili taraflar bir şey söylemiyor. Ama o kadar fazla yorum var ki. Bana sorulanlar, Meral Hanım’a sorulmuyor.

“AKŞENER BENİ ARADI”

Sayın Akşener, görüşmeden çıktıktan sonra beni aradı. Erdoğan’la ‘memleket meseleleriyle ilgili konuştukları’ türünden yani üzerinde konuşulacak ayrıntı içermeyen bir karşılıklı görüşme oldu. Bir de herkes söylüyor, görüşmenin tarafları açıklama yapması lazım ne görüşüldüğüne dair. Onlar bir şey demeden biz neyi konuşabiliriz?

“BEN ARKADAŞLARIMIN SİYASİ NAMUSUNDAN EMİNİM”

İYİ Parti’den milletvekili alınması ile ilgili iddialar var. Bu tür iddiaların siyasette pratiği yok. Ben partimdeki milletvekili arkadaşlarımın siyasi namusundan ve ülke sevdasından eminim. Eğer varsa sevdasını kaybetmiş olanla ilgili de bir şey söyleyemem. Koskoca bir partiyi töhmet altında bırakmak ayıp. Koca koca adamlar ‘İYİ Parti çözülüyor, dağılıyor, İYİ Parti’den şu kadar adam AKP’ye gidecek, CHP’ye gidecek vs.’ Ayıp değil mi bu?