MHP'den iki dönem aday olmuştu! FETÖ abisi çıktı

Düzenleme: Kaynak: T24
MHP'den iki dönem aday olmuştu! FETÖ abisi çıktı

MHP’den 2015 ve 2023 seçimlerinde İzmir Milletvekili Adayı olan emekli astsubay Mustafa Çintaş’ın 15 Temmuz’un kritik isimlerinden Adil Öksüz ile iletişim kurduğu ve FETÖ abisi olduğu ortaya çıktı.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığı bilgilere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen nisanın son günlerinde yaptığı basın açıklamasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde FETÖ’nün “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14’ü daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2’si “mahrem imam” olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

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Operasyon sonrası tutuklanan isimlerden biri astsubay rütbesi ile görev yaparken emekli olan Mustafa Çintaş’tı.

Çintaş ise 2015 ve 2023 genel seçimlerinde MHP’nin İzmir 2. Bölge’den 13. sıra milletvekili adayıydı.

Şardan'ın yazısının bazı bölümleri şöyle:

"Çintaş’la ilgili yürütülen soruşturmada, benzerlerinde olduğu gibi MASAK’tan alınan özel rapor dosyaya girdi.

FETÖ şüphelisi emekli astsubayın, FETÖ’ye ait Bank Asya’da 7 ayrı hesabın bulunduğu, yapılan incelemesinde tüm işlemlerin rutin bankacılık işlemleri kapsamında olan işlemlerden olduğu kanaatine varıldığı raporlandı.

Fakat aynı raporda bir tespit daha var:

“BANK ASYA HESAPLARIN DOLAR VE ALTIN”

'Emekli devlet memuru statüsünde olan birinin 100 bin TL tutarlı TL katılım hesabı açması, 7 bin USD tutarlı YP vadeli hesabı açması ve 26.23 gram yastık altınını bankacılık sistemine kazandırması, tüm finansal malvarlığının ilgili banka nezdinde değerlendirdiği ve FETÖ elebaşı tarafından gerçekleştirilen çağrıya uygun hareket ettiği izlenimi uyandırdığı kanaatine varılmıştır.'

... Aynı isim, 2015’teki genel seçimlerde de yine aynı seçim bölgesinden MHP’den milletvekili seçilebilmek için yarıştı.

... Eğer 'Haberimiz yoktu' anıtını verirlerse; soruşturma dosyası içinde MİT Başkanlığı’nın bizzat Çintaş hakkında savcılığa gönderdiği yazılar var.

MİT Başkanlığı’nın biri Ağustos 2017, ikisi de Eylül 2017 tarihini taşıyan üç ayrı raporu var Çintaş hakkında.

“ADİL ÖKSÜZ’LE TEMASI VAR”

Hatta Ağustos 2017 tarihini taşıyan MİT yazısında, Çintaş’ın FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla kurulan bir firmada imza yetkisine sahip olduğu ve firma sahibinin aynı zamanda FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sorumlu ismi Mustafa Arslan’ın, FETÖ’nün TSK imamı olduğu anlaşılan Adil Öksüz’le temasının bulunduğu açıklandı..."

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