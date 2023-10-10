Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapacaklarını açıkladı. Emeklilere ikramiye haberinin ardından emekliler ikramiyelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Peki, emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Buna göre emekliler bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye alacak. Peki, emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?

Emeklilerin çektiği sıkıntıları bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yaptıkları değerlendirmenin ardından emeklileri rahatlatacak yeni karar aldıklarını söyledi. Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını söyledi. Erdoğan, emekli olup fiilen çalışmaya devam edenlerin bu düzenlemenin dışında bırakılacağını belirtti.

HANGİ EMEKLİLER 5 BİN TL ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM’de görüşülmesi bekleniyor.

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını söyledi.

EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığından emekli olduktan sonra BAĞ-KUR'a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR'lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK'ya bildiriliyor.

Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

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