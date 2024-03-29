Emekliye maaş promosyonu verecek 19 banka belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye maaş promosyonu verecek 19 banka belli oldu
Emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. SGK, 19 bankayla promosyon tutarları hakkında yeni bir protokol imzaladı. Emeklilerin yanı sıra ölüm aylığı alanlar da 5 bin lira promosyon alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzaladı. Protokolle promosyonlar 8-12 bin lira arasında değişecek.

SGK aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını yeniden düzenleyen bir protokole imza attı. Kurumdan yapılan açıklamada emekli aylığı alan yurttaşlara yönelik promosyon ödemelerinin, yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin 12 bin lira arasında belirlendiği kaydedildi. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor. SGK, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırılabileceğini belirtti.

Protokol imzalanan bankalar

Akbank T.A.Ş

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş

Denizbank A.Ş

Fibabanka A.Ş

ING Bank A.Ş,

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş

Odea Bank A.Ş

QNB Finansbank A.Ş

Şekerbank T.A.Ş

T.C. Ziraat Bankası A.Ş

Turkish Bank A.Ş

Türk Ekonomi Bankası A.Ş

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş

Türkiye Garanti Bankası A.Ş

Türkiye Halk Bankası A.Ş

Türkiye İş Bankası A.Ş

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş

Ziraat Katılım Bankası A.Ş

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