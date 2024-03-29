Altında yeni rekor geldi. Piyasalar o saate kitlenmişti

Altın fiyatları bugün saat 15.30'da açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamalarına odaklandı. Bu veri dolar endeksi taraf8ında hareketlilik oluşturabilir. Bu durumda değerli metaller tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

ONS ALTINDA REKOR KIRILDI

Veri öncesi altın hareketli bir görünüm sergiliyor. Altının onsu 2 bin 236 dolar seviyesini görerek tarihini rekorunu kırdı.

Piyasalar kapandıktan sonra altının onsu 2 bin 220 seviyelerinden tepki alımı başlatarak yükseldi. Değerli metal, dün TSİ 22.50'de 2 bin 236 doları test etti.

Ons altın bugün 09.25’te 2.229 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Gram altın haftanın son işlem gününe rekor kırarak başladı. Gram altının 2 dinamitinden biri olan ons altında görülen rekor, gram altında ki yeni zirveleri destekledi.

Gram altın, güne 2.325 TL’den başladı. Ancak Kapalıçarşı’da durum biraz daha farklı Kapalıçarşı’da gram altın, 2.468 TL’den satılıyor.

Kapalıçarşı’da diğer altın fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın: 4.168

Cumhuriyet altın: 16.187 TL’den satılıyor.