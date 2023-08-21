Emekliye ne kadar zam yapılacağını açıkladı. Yandaş Cem Küçük bile isyan etti

Gazeteci Cem Küçük AKP'ye emekli maaşı konusunda isyan ederek emekli kök maaşı zammı için 2 formül ortaya attı.

Emekliye ne kadar zam yapılacağını açıkladı. Yandaş Cem Küçük bile isyan etti

Editör: Özlem Kıral

Türkiye’de milyonlarca emekliye zam verilmedi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’de kaldı. Emekliler maaşlarına zam yapılmadığı için her gün iktidara tepki gösteriyor.

Ayrıca iktidara yakın bazı yandaş isimler ise ‘emekliye zam yapılabilir’ açıklamaları yapmaya başladı.

Emekli maaşına zam yapmayan AKP hükümetine tepkiler dinmezken AKP içerisinde de bu durum rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. Gazeteci Cem Küçük de AKP'ye emekli maaşı konusunda serzenişte bulundu. Öte yandan emekli kök maaşı zammı için 2 formül ortaya atıldı.

Gazeteci Cem Küçük, AKP’de konuşulan emekliye zam formülüyle ilgili canlı yayında konuştu.

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük “Emeklilerin durumu acilen düzeltilmeli” çağrısında bulundu. TGRT Haber’de ekranan gelen Günaydın Türkiye programında konuşan Cem Küçük, “Kaç zamandır söylüyorum. Bu maaşlarla geçinmek imkansız.” dedi.

“Emeklinin durumu hakikaten iyi değil” diyen Küçük sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

Emeklilerin durumu acilen düzeltilmeli. Kaç zamandır söylüyorum. Bu maaşlarla geçinmek imkansız. AK Parti Adıyaman vekili Resul Kurt iki ihtimalden bahsetmiş.

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Dün AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt ‘iki yöntem uygulayabiliriz’ diyerek emekli kök maaşına zam ve kademeli artış sinyali vermişti.

“EMEKLİ MAAŞINA ZAM İÇİN İKİ YÖNTEM UYGULANABİLİR”

Dün AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt da “iki yöntem uygulayabiliriz” demişti. En düşük emekli maaşına zam formülünde beklentisini açıklayan Kurt, “Bu kişiler yapılan zamdan hiç faydalanmadım diye itiraz ediyor. Ama maaşı 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Aradaki fark sübvanse ediliyor. Burada farklı bir yöntem bulunabilir. Bir miktar baz ücret eklenebilir. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması isteniyor. Bu sefer de 9 bin 500 lira maaş alan kişi 'Bana 500 lira zam geldi' diye serzenişte bulunacak. Bu nedenle bu süreçte herkesi memnun etmek mümkün olmayabiliyor. Benim beklentim kök ücretlerde bir düzenleme ve kademeli bir artış yapılması yönünde. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal güvenlik sisteminin bir dengesi var. Primlerini toplar, o primler üzerinden bir emekli aylığı bağlar. Ama biz vatandaşımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak, serzenişlerini karşılamak için 2 yöntem uygulayabiliriz. Birincisi en düşük aylığa bir düzenleme getirilebilir, ikincisi ise bir kademeli artış yapılabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

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